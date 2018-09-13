ضبط محاولتي تهريب طائرة وأجهزة تنصت وتجسس بقرية البضائع

كتب- طه عبيد:

ضبطت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، محاولتي تهريب طائرة وأجهزة تنصت وتجسس، واردة من الإمارات وفرنسا داخل طرود شخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وذكرت مصادر بمطار القاهرة، الخميس، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة من الخارج بجمرك فيدكس، اشتبه أشرف حبيب مأمور الجمرك في طرد أمتعة شخصية واردة من دبي، وتم تشكيل لجنة من حمدي حسن مأمور الحركة، ومدحت عبد الله رئيس قسم التعريفة، وتبين وجود 36 ساعة يد مزودة بكاميرات، و3 مرايا سيارة مزودة بكاميرات مخبأة داخل الطرود.

وفي المحاولة الثانية اشتبه وليد حسن درويش رئيس قسم التعريفة، في طرد وارد من فرنسا، وبالعرض على صلاح جاد، مدير إدارة الحركة كلف وليد حسن بفتح الطرد، حيث تبين وجود طائرة مزودة بكاميرا، وإمكانية التسجيل دون بطارية ماركة PHANTOM.

قرر هلال توفيق، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بالمنطقة الوسطى والجنوبية، إتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك.