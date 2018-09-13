طرح عقار جديد لعلاج "التصلب المتعدد"

كتب- هاني رجب:

أعلنت إحدى شركات الدواء الأجنبية العاملة في مجال الدواء، اليوم، موافقة وزارة الصحة والسكان لتسجيل عقارها الجديد، لعلاج مرض التصلب المتعدد.

ويأتي العقار، على هيئة أقراص تؤخذ مرة واحدة يومياً وهو ما يجعله سهل التناول كما يمكن للمرضى تناوله مع الأكل أو بدونه حيث يعمل على التحكم بتطور المرض ومنع تقدمه.

وقال الدكتور ماجد عبد النصير أستاذ المخ والأعصاب بطب قصر العيني، في مؤتمر صحفي للإعلان عن طرح العقار الجديد لمرضى التصلب المتعدد، إن "العقار يزيد قاعدة العلاجات المتاحة لنا كأطباء مما يساعدنا اتخاذ قرارات العلاج المناسب للمرض".

بدوره، قال الدكتور مجد فؤاد زكريا، أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للتصلب المتعدد، إن حوالى 7 آلاف مريض فى مصر يحصلون على علاج للتصلب المتعدد، حيث تتحمل الدولة علاج 5500 مريض، والباقى يتم علاجه من تأمينات من أماكن خاصة.

وأضاف أنه لا يوجد أى مريض بالتصلب المتعدد غير متوفر له علاجات على نفقة الدولة أو التأمين الصحى.

وأشار إلى أن المنظمات والجمعيات العلمية فى مصر بذلت مجهودًا كبيرًا للتعامل مع منظومة مع التصلب المتعدد، لافتًا إلى أنه خلال 4 أو 5 سنوات ماضية كانت الأبحاث الموجودة فى مصر غير عالمية، ولم تكن هناك قاعدة بيانات بمرضى التصلب المتعدد فى مصر، حيث قامت الجمعيات فى مراكز متخصصة بإنشاء وحدات لعلاج التصلب المتعدد فى الجامعات وتدوين جميع بيانات المرضى.

وقالت رمزي، مدير القطاع الطبى في الشركة بمصر: "تكمن خطورة المرض بالرغم من نسبة انتشاره المحدودة في أنه غالباً ما يصيب الأشخاص في الفئة المنتجة في المجتمع".

وأضافت أن العقار الجديد يعمل على منع الإنزيم المطلوب لخلايا المناعية الذاتية من الاستمرار في التكاثر بمعدل مفرط، كما أكدت أن العقار يناسب قاعدة عريضة من مرضى التصلب العصبي المتعدد حيث يناسب المرضى الذين تم تشخيصهم حديثًا أو المرضى الذين يرغبون في تبديل العلاج بسبب الآثار الجانبية الناتجة عن العلاجات السابقة للمرض أو من يشعرون بحالة عدم الرضا من العلاج الحالي الذي يتم اتباعه.