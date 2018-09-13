عمرو أديب يكشف كواليس أولى حلقات برنامجه "الحكاية"

كتب- معتز عباس:

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن كواليس الحلقة الأولى لبرنامجه الجديد "الحكاية" التي ستذاع على قناة "إم بي سي مصر"، السبت المقبل.

وقال أديب، خلال حوار خاص لبرنامج "نشرة الرابعة"، المذاع على قناة "العربية"، الخميس، أنه سيناقش خلال الحلقة ملف التنمر في المدارس المصرية والعربية، وجهود الحكومة في توفير أدوات المدراس بأسعار مخفضة في معارضها الخاصة.

وأضاف "أديب" أنه سيعرض ملخصًا كبيرًا لحفل الإعلان عن برنامجه بجانب عدد من اللقاءات مع الفنانة يسرا وتامر حبيب وعدد من المشاهير، وفي نهاية لقاء مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.

وأكد أديب، أن برنامجه يشتمل على حكايات العالم العربي والتي تحتاج إلى وقت طويل، لافتًا إلى أن البرنامج سيكون أضخم توك شو في العالم العربي، والحلقة الأولى ستضم 8 فقرات فيما يتعلق بالجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية.

وانتهى: "البرنامج حقيقي ضخم والإيقاع هيكون بشكل أسرع وموضوعات أكثر".