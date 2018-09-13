أسعارها بالملايين.. 7 صور لفيلات "إعمار مصر" في الساحل الشمالي

"ميدو" يكشف كواليس خسارته للوزن ومشروع الألف محترف في "معكم".. اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

طرحت شركة "إعمار مصر للتنمية"، ما يقرب من 92 فيلا في مشرعها "مراسي باي" بالساحل الشمالي، بمنطقة سيدي عبدالرحمن، بأسعار تبدأ من 36 مليون جنيه للفيلا الواحدة، كما وصل سعر أغلى فيلا في المشروع لما يقرب من 111 مليون جنيه.

وينشر مصراوي، مجموعة من الصور لمنتجع "مراسي باي" بالساحل الشمالي، والذي تعمل على تنفيذه الشركة.

وأتاحت الشركة 3 نظم للسداد، الأول يعتمد على الدفع الكاش، والثاني على 7 سنوات، أمام النظام الأخير على 8 سنوات.

ويختلف سعر الفيلا وفقا لقربها من البحر، والوحدات المطروحة تتواجد على أربعة صفوف من البحر، كما تراوحت المساحات بين 120 مترا وحتى 1700 متر.

وكشف مصدر مسؤول من داخل شركة إعمار مصر، عن أن الوحدات المطروحة شهدت إقبالًا كبيرًا من عملاء إعمار سواء من المصريين، أو غير المصريين، لافتًا إلى أنه لم يتم الانتهاء من بيع الوحدات بالكامل حتى الآن.

وتعد إعمار مصر للتنمية، كبرى الشركات العقارية في مصر والعالم العربي، وهي شركة تابعة لشركة إعمار العقارية المدرجة في "سوق دبي المال" ومقرها الإمارات، ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي المملوكة لشركة "إعمار مصر" حوالي 16 مليون متر مربع موزعة على أربعة مواقع متميزة في شرق وغرب ووسط القاهرة، وكذلك في الساحل الشمالي.