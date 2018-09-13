"ميدو" يكشف كواليس خسارته للوزن ومشروع الألف محترف في "معكم".. اليوم

كتب- محمد نصار:

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد حسام ميدو وعائلته، في حلقة خاصة تعرض، مساء اليوم الخميس، على فضائية سي بي سي ببرنامج "معكم" في موسمه الجديد.

ويكشف ميدو، خلال الحلقة، لأول مرة كواليس استعانته بطبيب نفسي للتخلص من وزنه الزائد، موضحًا تفاصيل خسارته ما يزيد على 50 كيلوجرام من وزنه، بعد تطبيق نظام غذائي قاس، والذي أتى بعد معاناته من السمنة المفرطة.

كما يكشف تكليفه بإدارة مشروع الـ1000 محترف الذي تتبناه وزارة الرياضة خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن هدف المشروع أن تمتلك مصر ما لا يقل عن 300 محترف في الملاعب الأوروبية، موضحا أن اللجنة التي ستدير المشروع ستزور كل المحافظات في الصعيد والوجه البحري للبحث عن المواهب وإعدادها إعدادًا علميًا لتكون مؤهلة لخوض تجربة الاحتراف.

وظهر "ميدو" خلال الحلقة بصحبة زوجته وأبنائه الثلاثة على وحسين وهاشم، وتحدث عن تفاصيل ارتباطه بزوجته وطريقته في تربية أولاده.

وتتضمن الحلقة، فقرة مع دينا صابر، الفتاة التي تبرعت بجزء من كبدها لانقاذ شقيقها كريم، وتتحدث والدتهما عن أصعب لحظة مرت عليها قبيل دخول ابنها وابنتها غرفة العمليات، فيما يؤكد الأب أنه حاول إثناء نجلته عن خوض المغامرة لكنها كانت مصرة على التبرع لإنقاذ حياة شقيقها.