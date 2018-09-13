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    "الأعلى للجامعات الخاصة" يعلن تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بنسبة 1%

    04:26 م الخميس 13 سبتمبر 2018
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    كتبت- داليا شبل:

    أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، الخميس، تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة، وعلوم الحاسب، واللغات بنسبة 1%.

    وأكد المجلس في بيان صحفي، أنه توجد أماكن شاغرة بهذه الكليات بمختلف الجامعات الخاصة مع وجود قوائم انتظار من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بهذه الكليات.

    وعقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعا ظهر اليوم برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور د. صديق عبد السلام أمين عام المجلس، والسادة رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.

    مجلس الجامعات الخاصة كليات الهندسة تنسيق الجامعات خالد عبد الغفار

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