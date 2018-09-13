"التموين" والرقابة الإدراية تضبطان شركة لتعبئة السكر قبل تهريبه للسوق السوداء

كتب- عايدة رضوان:​

شنت الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، حملة على إحدى شركات تعبئة السكر التمويني، بعد ورود معلومات بتهريبه على سيارات نقل تمهيدًا لبيعه في السوق السوداء.

وأضاف بيان لوزارة التموين، الخميس، أنه بعد تقنين الإجراءات، تبيّن أن الشركة تقوم بتعبئة السكر التمويني وتهريبه على سيارات نقل، بعد قيام أمين العهدة في فرع شركة الجملة بالمساعدة في عملية التهريب، وتقديمه أذونات تفيد بأن البداليين وقعوا على أذون الصرف دون الاستلام .

وأوضح البيان، أنه تمت مراقبة السيارة، وإلقاء القبض عليها بعد تحميل السيارة والعثور على 5760 كليو سكر تمويني مُهرب بعد التعئبة.

وأشارت الوزارة إلى أن النيابة العامة تحفظت على الكمية المضبوطة، وصادرت السيارة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة التعبئة، والسائق وأمين العهدة، وأحالتهم للتحقيق.

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