  • عاجل:بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق الشهادات الفنية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

    "التموين" والرقابة الإدراية تضبطان شركة لتعبئة السكر قبل تهريبه للسوق السوداء

    04:30 م الخميس 13 سبتمبر 2018
    "التموين" والرقابة الإدراية تضبطان شركة لتعبئة السكر قبل تهريبه للسوق السوداء

    أرشيفية

    كتب- عايدة رضوان:​

    شنت الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، حملة على إحدى شركات تعبئة السكر التمويني، بعد ورود معلومات بتهريبه على سيارات نقل تمهيدًا لبيعه في السوق السوداء.

    وأضاف بيان لوزارة التموين، الخميس، أنه بعد تقنين الإجراءات، تبيّن أن الشركة تقوم بتعبئة السكر التمويني وتهريبه على سيارات نقل، بعد قيام أمين العهدة في فرع شركة الجملة بالمساعدة في عملية التهريب، وتقديمه أذونات تفيد بأن البداليين وقعوا على أذون الصرف دون الاستلام .

    وأوضح البيان، أنه تمت مراقبة السيارة، وإلقاء القبض عليها بعد تحميل السيارة والعثور على 5760 كليو سكر تمويني مُهرب بعد التعئبة.

    وأشارت الوزارة إلى أن النيابة العامة تحفظت على الكمية المضبوطة، وصادرت السيارة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة التعبئة، والسائق وأمين العهدة، وأحالتهم للتحقيق.

    السوق السوداء وزارة التموين حملة تموينية شركات تعبئة السكر الرقابة الإدراية

    الخبر التالى:

    "الصحة": قوافل طبية مجانية بالمناطق المحرومة من الخدمات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان