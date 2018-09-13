"الطاقة المتجددة" توقع عقدًا مع شركة "إسبانية" لتشغيل محطة "كوم أمبو"

كتب- محمد صلاح:

شهد، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الخميس، توقيع عقد بين هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركةTSK الأسبانية لتركيب وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الشمسية الفوتوفلطية بقدرة 26 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 20 مليون يورو، ويبلغ سعر إنتاج الكيلووات ساعة من هذا المشروع بحوالي 3.2 دولار سنت/ كيلووات ساعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، في بيان للوزارة، اليوم، أن هذا المشروع يتم تنفيذه على مساحة تقدر بحوالي 500 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن ينتج المشروع 53 ألف ميجاوات ساعة سنويا بما يوفر حوالي 12 ألف طن بترول مكافيء ويحد من انبعاثات حوالي 30 ألف طن ثاني أكسيد الكربون، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنفذة من أعمال التركيبات والتشغيل في منتصف 2019.

يأتي هذا المشروع في إطار التعاون القائم بين الحكومتين المصرية والفرنسية، ويجرى تمويل المشروع من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال قرض ميسر بقيمة 40 مليون يورو، على أن يستخدم فائض القرض في تمويل مشروعات طاقة متجددة أخرى،وذلك في إطار الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة ، وتفعيلاً لاستراتيجية القطاع التي تهدف إلي تنويع مصادر الطاقة والتوسع في استخدم الطاقة المتجددة وترشيد استخدام مصادر الطاقة التقليدية.