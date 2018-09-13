مصر تستضيف "الأسبوع العلمي الزراعي الأفريقي".. أغسطس 2019

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استضافة مصر فعاليات الأسبوع العلمي الزراعي الإفريقي الثامن في أغسطس المقبل، وذلك بالتنسيق مع منتدى البحوث الزراعية بافريقيا.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع بروتوكول التعاون الخاص بالإجراءات الخاصة بتنظيم الأسبوع العلمي بحضور الدكتور محمود مدني، رئيس مركز البحوث الزراعية و"يمي أكينبا" المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية بأفريقيا.

وأوضح وزير الزراعة، أن القارة الإفريقية واعدة بالاستثمار ولديها إمكانيات ضخمة واستثمارات مهمة، يمكن استغلالها في تحقيق تنمية زراعية مستدامة بما يحقق مصلحة شعوبها، وتحقيق الأمن الغذائي، بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالقارة.

وأضاف أبوستيت، أن الأسبوع العلمي والمقرر أن يعقد تحت شعار "توظيف الابتكارات لتخطي المخاطر في الزراعة الأفريقية" يعد محفلاً مهما لجميع أصحاب المصلحة العاملين في مجال العلوم الزراعية والتكنولوجيا والابتكار للتعرف على انجازاتهم والتخطيط للخطوات القادمة،