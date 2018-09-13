ننشر الأسعار الجديدة لتذاكر المزارات الأثرية بسقارة

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال صبري فرج، مدير عام منطقة آثار سقارة، إن المنطقة تعمل بشكل جيد على جذب عدد كبير من الزائرين رغم الأحداث التي مرت بها مصر، ويزورها يوميا 700 زائر بالتذاكر المجمعة، وتتزايد الأعداد مع الأعياد والاحتفالات والمناسبات.

وأضاف فرج، في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، أن أسعار تذاكر الدخول الحالية تبلغ للسائح الأجنبي 120 جنيها وللطالب 60 جنيها، فيما تبلغ للمصري 20 جنيها وللطالب 5 جنيهات، وهناك دراسة لتوحيد التذاكر في كافة الأماكن الأثرية بسقارة.

وكشف، عن زيادة أسعار التذاكر الحالية لتصبح بداية من شهر نوفمبر المقبل بـ150 جنيها للأجنبي، وللطالب الأجنبي 75 جنيها تزامنا مع الموسم السياحي الشتوي المرتقب، فيما تستقر الأسعار للمصري عند 20 جنيها ولن تزيد مرة أخرى بعد زيادتها في شهر فبراير الماضي، وذلك لمواكبة ارتفاع الأسعار الجارية.

وأوضح فرج، أن منطقة سقارة تضم 23 مزازا سياحيا، وتضم التذكرة العامة التي يبلغ سعرها 120 جنيها حاليا عدة مزارات للمجموعة الجنائزية لهرم زوسر، والهرم المدرج من الخارج، ومقابر إيدوت، وعنخ تي، وإيزيس نفرت، وهرم أوناس، وهرم تي تي للأسرة السادسة، وكاجمني، ونيكاو، سي سي، عنخ ماحور، ونفر ثث، وفي الناحية الأخرى للأسرة السادسة بنفس التذكرة العامة، بالإضافة إلى مقبرة تي للأسرة الخامسة، ومقبرة بتاح حتب في الناحية الغربية.

وأضاف أن هناك مزارات أخرى بسعر تذكرة 120 جنيها منها مقبرة السرابيوم، فيما تبلغ تذكرة مقبرة مريروكا بسعر 80 جنيها، بينما تبلغ سعر تذكرة مقابر "الأخوين والجزارين والطيور وميحو"، بالإضافة إلى 6 مقابر أخرى للدولة الحديثة بسعر 60 جنيها، لافتا إلى أن سعر التذكرة الشامل 420 جنيها لدخول الـ 23 مزارا، مؤكدا انها في متناول الجميع.

وتوقع فرج، أن يكون الموسم الشتوي المقبل أفصل من الماضي بفضل الاستقرارالسياسي والأمني والجهود التي تبذلها وزارة الآثار في تطوير المناطق الأثرية بمصر، ونستبشر خيرا للسياحة بحلول الشتاء وأن يمر الموسم بخير، لافتا إلى أن عدد الزائرين قبل ثورة يناير كان يصل لـ3 آلاف زائر يوميا، وقلة الأعداد حاليا بسبب الظروف التي تمر بها البلد، ونتمنى أن تستقر الأوضاع وتعود السياحة بقوة وسيكون الموسم كامل العدد كالماضي.