غدًا.. ختام جسر مصر للطيران الجوي لموسم الحج

كتب- طه عبيد:

تختتم شركة مصر للطيران غدًا الجمعة، جسرها الجوي لموسم حج هذا العام، بوصول آخر أفواج الحجاج إلى أرض الوطن على 6 رحلات جوية قادمة من مطار المدينة المنورة، تصل جميعها إلى مطار القاهرة الدولي، عدا رحلة واحدة تصل مطار برج العرب بالإسكندرية؛ لعودة 1160 حاجًا من حجاج القرعة والبعثات والهيئات بخلاف العمل والإقامة.

وحسب بيان، الخميس، من المقرر أن تغادر اليوم 6 رحلات جوية من مطار المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي لنقل 1410 حجاج من البعثات والقرعة والترانزيت.