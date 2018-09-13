بعد 10 سنوات.. مصري يحصل على 215 ألف جنيه عن فترة عمله بالسعودية

كتب- إسلام ضيف:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في الحصول علي مستحقات عامل بعد أكثر من 10 سنوات، وعودته لمصر مع إحدى مؤسسات المقاولات بالمملكة بلغت 46 ألف ريال سعودي، أي ما يوازي 215 ألف جنيه مصري تقريبا.

كان الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطنة "م .م .ع" التي تتضرر من عدم موافقة مؤسسة للمقاولات بالمملكة علي صرف باقي مستحقات زوجها الذي كان يعمل لديها منذ أكثر من عشرة سنوات، نظرا لظروف خاصة سافر لمصر لم يستلم باقي مستحقاته، والتي تقدر بنحو 46 ألف ريال سعودي ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال "سعفان"، في بيان، الخميس، إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالى بجدة عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب التقى المهندس "ع .ن" المسئول المالي بالمؤسسة وأكد أن المستحقات تسلم لصاحبها حتي لا يعود بطلبها من المؤسسة بعد ذلك.

وأخطر مكتب التمثيل العمالي بجدة المواطنة بضرورة عمل زوجها توكيل لها للمطالبة بمستحقاته لدى المؤسسة، وبعد تواصل مستمر مع المسئول والزوجة على مدار أكثر من ستة أسابيع، تم تسليم المبلغ نقدا بموجب التوكيل بالمكتب مع شهادة المستشار العمالي.