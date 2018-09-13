أول صور لتجهيزات توصيل الإنترنت بالمدارس استعدادًا للنظام الجديد

كتبت- ياسمين محمد:

حصل مصراوي على أول صور لتوصيل خدمة الإنترنت فائق السرعة للمدارس؛ استعدادًا لتطبيق نظام التعليم الجديد.

ويظهر في الصور عدد من "السيرفرات"، التي تجري وزارة الاتصالات توصيله إلى المدارس، ووضح أن الأعمال بالمدارس ما زالت جارية، رغم أن العام الدراسي الجديد يبدأ في 22 سبتمبر الجاري، أي بعد 9 أيام فقط.

وتجري وزارة التربية والتعليم اعتبارا من العام الجديد، تعديلا على نظام المرحلة الثانوية، بدءا من الصف الأول الثانوي، يعتمد على تغيير أسلوب التقييم، بإلغاء الامتحان القومي الموحد واستبداله بـ12 امتحانا تراكميا على مستوى المرحلة.