"تعليم القاهرة" تعلن تخفيض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، موافقة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام، إلى 205 درجات.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، يُطبق القرار على الإدارات التعليمية التي يوجد بها أماكن شاغرة.

وأكد عطية أن القرار جاء تلبية لرغبة أولياء الأمور.

وبدأ تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بمحافظة القاهرة بمجموع 270 درجة من مجموع الشهادة الإعدادية في المرحلة الأولى، ثم 220 درجة في المرحلة الثانية، بعدها قررت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة النزول بالتنسيق إلى 210 درجة ثم 205 درجة.