وزير الزراعة يعلن فتح السوق الإندونيسي لـ"الثوم المصري"

كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجاح الحجر الزراعي المصري في فتح سوق جديدة لمحصول الثوم بدولة إندونيسيا.

وأوضح وزير الزراعة، أن ذلك النجاح يضاف إلى إنجازات الحجر الزراعي المصري، ما يؤكد السمعة الطيبة التي تتمتع بها الصادرات الزراعية المصرية بالخارج، لافتًا إلى أن الوزارة ما زالت تواصل جهودها بالدول المختلفة واستعراض الإجراءات المصرية؛ للحفاظ على جودة الصادرات الزراعية، ورفع قابلية الحاصلات الزراعية للتصدير والاستهلاك المحلي.

وحسب بيان، الخميس، قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن وحدة نفاذ الأسواق بالإدارة المركزية للحجر الزراعي نجحت في فتح السوق الإندونيسي أمام صادرات الثوم المصري، موضحًا، أنه جرى موافاة الجانب الإندونيسي بملف فني متكامل حول زراعة وتعبئة وتصدير الثوم بمصر.

وأوضح العطار، أن الجانب الإندونيسي عمل دراسة تحليل للمخاطر على الملف المصري، ووفقا لنتائج هذه الدراسة تم السماح بالاستيراد من مصر وفقا للاشتراطات الحجرية الإندونيسية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن صادرات مصر من الثوم هذا الموسم بلغت حوالي 12 ألفًا و703 أطنان، بينما بلغ إجمالي ما تم تصديره من الحاصلات الزراعية المصرية إلى مختلف دول العالم حتى الآن 4 ملايين و40 ألفًا و826 طنًا.