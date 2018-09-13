نجل عبدالباسط عبدالصمد يكشف أسباب استقالته من الشرطة والتحاقه بالقراءات

كتب - معتز عباس:

كشف طارق عبد الباسط عبد الصمد، قارئ المناسبات الرسمية، ونجل الراحل عبدالباسط عبد الصمد، عن أسباب تقدمه باستقالته من لوزارة الداخلية وكان برتبة نقيب، والتحاقه بمعهد القراءات في جامعة الأزهر، من أجل استكمال مسيرة والده.

وأوضح "عبد الباسط" خلال لقاءه ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة المحور، الأربعاء، أن استقالته من الداخلية جاء بناءًا على وصية والده، مشيرًا إلى أنه لم يفكر في الإذاعة لكثرة إجراءات الالتحاق بها.

وأضاف أنه استمر لفترة زمنية يجمع بين العمل في وزارة الداخلية، وقراءة القرآن، ولكن بعد ذلك تقدم باستقالته.