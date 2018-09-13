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انهيار أجزاء من منزلين بدمياط.. والمحافظ توجه بسرعة التحقيق

01:19 ص الخميس 13 سبتمبر 2018
انهيار أجزاء من منزلين بدمياط.. والمحافظ توجه بسرعة التحقيق

أرشيفية

دمياط - محمد إبراهيم:

وجهت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بسرعة التحقيق في انهيار شرفة منزل في حي مسجد عمرو بن العاص بمنطقة صلاح الدين، بعد أن أبلغ عدد من أهالي الحي مسئولي الديوان العام.

وقال المصدر لمصراوي، إن عوض أمرت بإعداد تقرير عن العمارات الآيلة للسقوط تمهيدا لإزالتها.

يأتي ذلك بعد ساعات من تلقي إدارة الحماية المدنية بلاغا بسقوط أجزاء من منزل مهجور في منطقة البندر القديم وجرى استدعاء المعدات وهدم الأجزاء المنهارة.

وشهدت دمياط قبل أيام انهيار منزل بمنطقة السوق بمدينة عزبة البرج ما أسفر عن​ وفاة سيدتين وفتاة وإصابة 10 آخرين.

منال عوض دمياط انهيار منزل

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