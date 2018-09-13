مستشار وزير المالية: نسب التخفيض في التعريفة الجمركية أكثر من الزيادة

كتبت – سحر عزام:

قال الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن إصدار مصر للتعريفة الجمركية هذا العام يأتي لإحداث استقرار أمام العالم في رسالة إيجابية للاستثمار والمستثمرين ولمعالجة التشوهات الجمركية وحماية بعض المنتجات لأغراض تتعلق بالصناعة الوطنية.

وأضاف "عبد العزيز" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الأربعاء، أن معدلات الخفض أكثر من الزيادة في فئات التعريفة الجمركية كالصابون الطبي والذي تم خفضه من 60 إلى 40%، وكذلك ألبسة الوقاية المهنية للمصانع والمناجم من 40 إلى 20% وفرش الأسنان والحلاقة من 60 إلى 40% وأقلام الحبر الجاف والسائل والأقلام الرصاص من 60 إلى 40%.

وتابع، أن زيادة التعريفة الجمركية لبعض السلع جاءت لمعالجة التشوهات كوحدات التبريد، موضحا أن خفض نسبة التعريفة الجمركية على مواد الاحتفالات من 40 إلى 30 % وعلى سكوتر الأطفال من 30 إلى 20% جاء وفقا للالتزامات الدولية.