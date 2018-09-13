مروان: ظاهرة التفاف النواب حول الوزراء لتقديم الطلبات تراجعت كثيرًا

كتب - معتز عباس:

أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن ظاهرة التفاف النواب حول الوزراء لتقديم الطلبات تراجعت كثيرا في مجلس النواب الحالي، لافتًا إلى أن عدم وجود محليات يلقي عبئًا على النواب في القيام بدورهم.

وأوضح "مروان"، خلال لقاءه ببرنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "تن"، تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد، الأربعاء، أن توافر قنوات اتصال مفتوحة بين النواب والوزراء سبب في تراجع مشهد تقديم الطلبات، مشيرًا إلى أن الوظيفة السياسية للنائب هي الرقابة والتشريع أكثر منها تقديم الخدمات.

وأشار إلى أنه اعتمد على آلية التفاهم والموضوعية للوصول للنواب وشرح رؤية الحكومة، لافتًا إلى أن وظيفته كوزير شئون مجلس النواب، أن يكون حلقة الوصل بين السلطيتين التنفيذية والتشريعية.

وشدد على أن العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب قائمة على التفاهم والتواصل وليس المشاحنات.