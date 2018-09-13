"الريف المصري": اتفقنا مع الإنتاج الحربي لتوفير معدات لمزارعي المليون ونصف فدان

كتب - معتز عباس:

قال عاطر حنورة، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، إنه تم توقيع بروتكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي التي يترأسها اللواء محمد العصار العام الماضي، وتم تفعيله حاليًا لتوفير معدات وخدمات لصغار المستثمرين من الشباب المزارعين بمشروع المليون ونصف فدان.

وأوضح "حنورة"،"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة في مصر"، المذاع على فضائية "الحياة"، اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق مع ما يزيد عن 150 شركة لصغار المزارعين الشباب، لطلب كافة المعدات التي يحتاجونها، من محطات الطاقة الشمسية و"طلمبات المياه"، ومعدات الري، وغيرها، التي يمكن أن تقدمها وزارة الإنتاج الحربي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصري، أنه تم البدء في تسليم الأراضي إلى المستفيدين، بمدينة العلمين، والتي فاقت الـ 170 ألف فدان، بمحافظة مرسى مطروح، وجارٍ زراعة المستلم منها حالياً.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع المنتفعين في اجتماع تم بينهم، بإنابة الشركة عنهم للتفاوض مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى، لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لبدء استزراع الأراضي المستصلحة، والاستفادة من الحصول على تسهيلات وخصومات لكل المعدات والخدمات المطلوبة لصالح المستفيدين، بدلًا من تفاوض المنتفعين بمفردهم.



التقى الدكتور حسام حسن رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مساء أمس، وفد شركة "تنمية الريف المصري" وبعض جمعيات الاستصلاح الزراعي، وذلك لمناقشة إمكانية التعاون المشترك في تنفيذ مشروع المليون ونصف المليون فدان.