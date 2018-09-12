بعد تحذير السفارة.. مصدر: لا تغيير في مواعيد السفر لأمريكا حتى الآن

كتب - طه عبيد:

قال مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، مساء الأربعاء، إنه لا تعديل أو تغيير أي مواعيد السفر إلى الولايات المتحدة حتى الآن بسبب الإعصار.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية تعليقًا على بيان السفارة الأمريكية بالقاهرة حول مراجعة مواعيد السفر: "في حال أي تعديل أو تغيير في مواعيد وصول أو إقلاع الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم الإعلان عنها فور ورود أي نشرة من الولايات المتحدة الأمريكية، ويتم إبلاغ الركاب".

كانت السفارة الأمريكية فى القاهرة أهابت بالمسافرين الذين يعتزمون ولديهم خطط للسفر إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بالتحقق مجددًا من مواعيد رحلاتهم الجوية المقررة، مشيرة إلى أنه تم إلغاء العديد من الرحلات بسبب إعصار فلورانس.

يذكر أن فلورنس هو إعصار من الدرجة الرابعة يتوقع أن يضرب ولايتى كارولاينا الجنوبية والشمالية، وسيكون مصحوبا بأمطار غزيرة.