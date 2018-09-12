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رئيس قصور الثقافة يكشف لمصراوي تفاصيل حريق "قصر العمرانية"

09:39 م الأربعاء 12 سبتمبر 2018
رئيس قصور الثقافة يكشف لمصراوي تفاصيل حريق "قصر العمرانية"

أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة

كتب- محمد عاطف:

أكد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة الهامة لقصور الثقافة، إن الحريق الذي وقع منذ قليل في قصر ثقاقة العمرانية، محدود للغاية ولم ينجم عنه أي خسائر، مشيرا إلى أن القصر يمارس نشاطه بشكل طبيعي دون أي تأثير.

وأضاف عواض في تصريحات خاصة لمصراوي: "أنا متواجد الآن بالقصر، ونجح رجال الأمن بالقصر في إطفاء الحريق قبل وصول رجال الإطفاء، وهو الأمر الذي ينبئ عن يقظتهم، مما يستدعي مكافأتهم".

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق داخل قصر الثقافة بمنطقة العمرانية ، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كوردون أمنى، حيث تم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وإخماد الحريق.

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