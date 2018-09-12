"الأطباء" تشكو "الإعلى للإعلام" لمواجهة عرض المنتجات الطبية عبر القنوات

كتب- مصطفى علي:

قدم وفد من نقابة الأطباء، الأربعاء، شكوى رسمية للمجلس الأعلى للإعلام بسبب تسويق المنتجات الطبية العشوائية وظهور الأطباء في البرامج الفضائية.

والتقى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء ووفد من النقابة يضم الدكتورة نجوى الشافعي، أمين عام النقابة، والدكتور أسامة عبد الحي، وكيل عام النقابة -بحسب بيان للمجلس الأعلى للإعلام.

وقال وفد نقابة الأطباء خلال اللقاء، إن هناك فوضى عارمة تجتاح بعض الفضائيات فيما يخص عرض المنتجات الطبية وظهور الأطباء بشكل إعلاني ودعائي دون الالتزام بأي تراخيص أو رقابة من أي نوع مما قد يؤثر بالسلب علي وعي المواطن المصري وصحته.

وأشار الوفد إلى أن قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017 نص في مادتيه الأولى والثانية على تجريم الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمات صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص عليها في مادة 3 من ذات القانون.

وقدم وفد النقابة مذكرة لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالب فيها بتطبيق نصوص القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بالإعلان عن المنتجات الطبية، وعدم السماح بظهور الأطباء عبر الشاشات إلا بعد التأكد من هويته ودرجته التخصصية إما بتقديم وثيقة صحيحة بذلك أو عبر الاتصال بنقابة الأطباء للتأكد من درجته التخصصية وأنه طبيب وليس أحد أعضاء الفريق الطبي، وعدم عرض إعلان للطبيب عن نفسه سواء بعرض تليفوناته أو مكان الوصول إليه، فضلا عن عدم الاستعانة بحالات المرضى فى البرامج للشرح أو للترويج لانجازات طبية ومنع ظهور الاطباء بملابس العمليات فى البرامج.

وأضاف الأطباء أنه فيما يعرضه الطبيب من معلومات طبية قد تكون مغلوطة أكد وفد الأطباء أن تحتفظ بحقها في مقاضاة الطبيب والقناة التى سمحت بعرض هذه المعلومات الخاطئة علي شاشاتها.

من جانبه أكد مكرم محمد أحمد، مساندته ودعمه الكامل للوقوف بحزم أمام هذه الفوضى قائلاً: "أنا معكم للعمل على الالتزام بلوائح آداب المهنة والقوانين المنظمة للإعلان عن المنتجات ولجنة رقابة التراخيص الخاصة بالمنتجات وجهاز حماية المستهلك من خلال المجلس والنقابة نستطيع إيقاف هذه الفوضى".

ولفت إلى أن المجلس ينفذ على الفور بلاغات جهاز حماية المستهلك ووزارة الصحة فيما يخص التجاوزات الإعلامية والإعلانية التي تحدث، كما أكد على ضرورة التعاون والاتصال المستمر مع نقابة الأطباء لكى نصل الى ترسيخ مفهوم أن الخدمة الطبية ليست خدمة سوقية يروج لها عبر الإعلان.

فيما أكدت نقابة الأطباء، على توفير آلية اتصال تعمل 24 ساعة لكل القنوات والمعدين ليتمكنوا التأكد من تخصص الطبيب ودرجته العلمية قبل استضافته على الهواء.