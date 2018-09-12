​جلال الشرقاوي: لا أعلم ببلاغ فاروق حسني.. وسأتحدث أمام النيابة

كتب- محمد عاطف:

نفى المخرج جلال الشرقاوي علمه بالبلاغ الذي تقدم به الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، يتهمه فيه بالسب والقذف.

وقال الشرقاوي لمصراوي: "لقد علمت بهذا البلاغ من الصحف، ولم يصلني أي إخطار رسمي به إلى الآن".

ورفض الشرقاوي التعليق على هذا البلاغ، قائلاً: "سوف أتحدث عندما تطلبني النيابة العامة، بشكل رسمي، وأعرف ما هي الاتهامات التي وجهها للوزير السابق لي"، متوقعًا أن يصله طلب النيابة خلال يومين أوثلاثة على الأكثر.

وتقدم فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق ببلاغ سب وقذف، بنيابة شمال الجيزة الكلية تحت إشراف المحامي العام الأول المستشار وائل الدرديري، ضد المخرج جلال الشرقاوي، حمل رقم 777 لسنة 2018، بعد مقال نشره "الشرقاوي" هاجم فيها الوزير الأسبق، متهما إياه بإفساد الحياة الثقافية في مصر، وهو ما نفاه "حسنى".