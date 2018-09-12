مصدر: اكتشاف مقبرة أثرية جديدة بـ"سقارة".. والإعلان قريبًا

كتب ـ يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة الآثار، عن اعتزام الوزارة الإعلان عن اكتشاف أثري جديد بمنطقة سقارة الشهر المقبل، وهو عبارة عن مقبرة أثرية جرى العمل على ترميمها وصيانتها، لافتًا إلى أن المقبرة تضم مناظر للحياة اليومية الطبيعية.

وقال المصدر لـ"مصراوي"، إن منطقة سقارة زاخرة بالآثار التي لم تُكتشف بعد، وما جرى اكتشافه حتى الآن لا يمثل سوى 25% فقط فيها، لافتا إلى أن العمل في المنطقة يسير في صمت ودون أن يشعر أحد به.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المنطقة غنية بالآثار المهمة للغاية، وتضم كل العثور والحقب التاريخية، من بداية الأسرات الأولى والثانية والثالثة، والدولة القديمة والوسطى والحديثة والعصر المتأخر والقبطي، وحتى دير الأنبا إرميا بالقرب من الهرم المدرج، الذي شيده الملك زوسر، أحد ملوك الأسرة الثالثة، وكل آثاره معروضة في المتحف القبطي، وكل العصور التاريخية.

وكان الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ذكر في تصريحات صحفية له، أن الأيام المقبلة ستشهد مفاجأة تتمثل في 3 اكتشافات أثرية ستهز العالم، لافتا إلى أن وزارة الآثار تعمل على هذه الاكتشافات منذ فترة، وسيتم نقل بعض المسلات للمتحف المصري الكبير.

وفتحت وزارة الآثار، السبت الماضي، مقبرة "ميحو" أجمل مقابر جبانة سقارة، للزيارة لأول مرة بعد إجراء أعمال الترميم بها، والتى اكتشفتها البعثة الأثرية المصرية العاملة بالموقع فى ثلاثينيات القرن الماضي.