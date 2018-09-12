"بالمجان في 9 محافظات".. كل ما تريد معرفته عن المرحلة الأولى لمسح "فيروس سي"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء، إطلاق الدورة التدريبية الأولى للقائمين على المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية (السكر - الضغط - السمنة).

وتبدأ وزارة الصحة والسكان، مطلع أكتوبر المقبل، تنفيذ الخطة القومية للقضاء على فيروس "سي"، بإجراء المسح الشامل لـ 50 مليون مواطن، وتعد أكبر عملية مسح طبي في العالم.

وقالت وزيرة الصحة، في مؤتمر اليوم، إنه سيتم المسح من خلال 1304 مواقع على مستوى جميع المحافظات، لسن فوق 18 سنة، وبدون حد أقصى لعمر المفحوصين، من خلال 3 مراحل متتالية.

تبدأ المرحلة الأولى للمسح بـ9 محافظات خلال الفترة من أكتوبر المقبل حتى نوفمبر من العام الجاري، حيث تشمل تلك المرحلة محافظات: بورسعيد، والإسكندرية، والقليوبية، والفيوم، والبحيرة، ودمياط، وأسيوط.

أما المرحلة الثانية سيتم تنفيذها بـ11 محافظة خلال الفترة من ديسمبر المقبل حتى فبراير 2019، حيث تشمل تلك المرحلة محافظات: شمال سيناء، والبحر الأحمر، وبنى سويف، والقاهرة، والإسماعلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر.

وتأتى المرحلة الثالثة لتشمل 7 محافظات خلال الفترة من مارس إلى أبريل من عام 2019، حيث تشمل تلك المرحلة محافظات: الوادى الجديد، والجيزة، والغربية، والدقهلية، والشرقية، والمنيا، وقنا.

وبدأت وزارة الصحة تدريب القائمين على المسح لمدة 5 أيام، تضم 800 متدرب من الأطقم الطبية و170 مدخل بيانات و25 متطوعا من الجامعات المصرية، على استخدام الكواشف الخاصة بفيروس "سي"، والتدريب على أساسيات فحص الأمراض غير السارية، وعلى مهارات الاتصال والتعامل مع المواطنين المفحوصين، كما سيتم التدريب على الإدخال الإلكتروني على برنامج المسح.

وقال الدكتور وحيد دوس، رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه سيتم استخدام كاشف جديد في فحص المواطنين اسمه "رابد تيست"، وعن طريقه سيتم تحليل فيروس سي للمواطنين ومعرفة النتيجة دون إرسال العينة للمعامل: "الشكة هتقولك فورًا الشخص عنده فيروس سي ولا لأ".

وأوضح "دوس" في تصريحات لمصراوي، أن الشخص الذي تثبت إصابته بالفيروس سيتم تحويله إلى مراكز العلاج لإجراء تحاليل أخرى منها "اللي عنده مباشرة هيتحول إلى مراكز العلاج ويتعمله تحاليل أخرى مثل "PCR" ثم البدء في كورس العلاج بعد ذلك لمدة 3 شهور.

وأشار إلى أنه تم استيراد 15 مليون "كاشف" لفيروس سي، تستخدم في المرحلة الأولى من الحملة، ومن المقرر أن تتسلمها مصر في غضون أيام قليلة بعد شحنها جوياً لسرعة استخدامها مع بدء الحملة.

وأوضح أنه تم إجراء اتصالات بشركات الأدوية المحلية لتوفير عقاري سوفالدي والدكلانزا، تمهيدًا لإعطائها للحالات التي يثبت إصابتها بالمرض.

وتستهدف وزارة الصحة في المرحلة الأولى من المسح 17 مليون مواطن، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ومنظمة الصحة العالمية، من خلال 1304 موقع في المحافظات الـ9، حيث يضم كل موقع 4 فرق طبية مكونة من طبيب وصيدلى وفنى معمل ومدخل بيانات.

ومن المقرر إرسال 50 مليون رسالة نصية عبر خطوط الهواتف المحمولة لتوعية 50 مليون مواطن بالمبادرة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بجانب تفعيل الخط الساخن رقم 15355 لتلقي أي شكاوى المواطنين، وتعريفهم بمواقع إجراء المسح في جميع المحافظات، والمكان المحدد لكل مواطن حسب بيانات بطاقة الرقم القومي.

وأكدت وزيرة الصحة أن الحكومة عازمة على اعتبار شهادة الخلو من فيروس "سي"، أحد المستندات المطلوبة في الخدمات الحكومية، من منطلق تحفيز المواطنين على إجراء المسح.