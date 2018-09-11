المتحدث العسكري ينشر فيديو تفقد وزير الدفاع تدريبات "النجم الساطع"

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لتفقد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من الأنشطة التدريبية المخططة بإحدى القواعد الجوية، التي تنفذها عناصر من القوات الجوية، للدول الشقيقة والصديقة المشاركة في تدريبات "النجم الساطع 2018".

واستمع القائد العام إلى شرح تفصيلي تضمن الأنشطة التدريبية التي ينفذها مقاتلو القوات الجوية، للوقوف على مدى جاهزية، واستعداد الطيارين والأطقم الفنية، والاطمئنان على مستوى التدريب، والحالة الفنية والإدارية للأفراد.

ومر القائد العام على أحد الأسراب الجوية، وشهد مراحل تلقين ما قبل الطيران، وناقش عددا من الطيارين والأطقم الفنية فى أسلوب التخطيط، والتنفيذ للمهام المتعددة المكلفين بها، كما شاهد بياناً عملياً لتجهيز واقلاع عددا من الطائرات المقاتلة المشاركة فى تدريبات النجم الساطع 2018، من مختلف الدول لتنفيذ هجمة جوية مخططة بمناطق التدريب الجوي.

وتفقد القائد العام الورش الفنية لصيانة الطائرات، واستمع إلى شرح مفصل لكافة مراحل الصيانة، والدعم الفني للطائرات والمقاتلات متعددة المهام، لمواكبة التطور التكنولوجي المتلاحق في نظم التسليح، وأساليب القتال الجوي الحديثة.

وتفقد القائد العام معرضاً أرضياً للمقاتلات المشاركة في التدريبات، مشيداً بالمستوى المتميز والقدرات الفنية والمهارية والثقة بالنفس التي يتمتع بها رجال القوات الجوية، وقدرتهم على تنفيذ كافة المهام المكلفين بها في مختلف الظروف.

والتقى الفريق أول محمد زكي، بمقاتلي القوات الجوية، والذي بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بدمائهم دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها، موجهاً لهم التهنئة بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد، معرباً عن اعتزازه بعطاء رجال القوات الجوية وما يبذلونه من جهود ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.