وزارة الآثار تعلن تحويل "صان الحجر" بالشرقية لمتحف مفتوح

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، عن تحويل منطقة "صان الحجر" الأثرية بمحافظة الشرقية إلى متحف مفتوح، للزيارة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن عددا من المسؤولين سيزورون الموقع مطلع الأسبوع المقبل، للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير تمهيدا لتحويلها إلى متحف مفتوح.

وأوضحت أن البعثة اﻷثرية هناك نجحت في ترميم وإعادة تجميع وتركيب مسلتين أثريتين، وتمثالين، وعمودين للملك رمسيس الثاني، بالإضافة إلى وضع العديد من القطع الأثرية على مصاطب لحمايتها، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وكانت منطقة صان الحجر، عاصمة مصر القديمة خلال عصر الأسرتين 21 و23، كما كانت مقر لدفن ملوك هاتين الأسرتين، حيث كانت تلعب دورًا مهما فى الحياة السياسية والدينية حتى الفتح العربي، وتحاكي صان الحجر في عماراتها مدينة طيبة القديمة، وكان يطلق عليها طيبة الشمال، ومنذ منتصف القرن 19 شهدت المنطقةً أعمال حفائر على يد عدد من البعثات الأجنبية والتي تمكنت من الكشف عن العديد من المعابد الأثرية وأهمها معبد آمون، ومعبد موت، ومعبد حورس، ومعبد الشرق.