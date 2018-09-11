أكثر الكلمات إنتشاراً

ذكرى 11 سبتمبر مذبحة الشروق التنمر مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

شكري يتوجه إلى أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات "إصلاح المفوضية الإفريقية"

11:21 م الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
شكري يتوجه إلى أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات "إصلاح المفوضية الإفريقية"

وزير الخارجية سامح شكري

كتب - طه عبيد:

غادر وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الثلاثاء، مطار القاهرة الدولي، متوجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في اجتماعات الخلوة الوزارية لإصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، بهدف بحث سُبل إصلاح الاتحاد، وإجراء عملية المراجعة الإدارية والمالية لعمل المفوضية لعامي 2016 و2017.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية قد أوضح، في وقت سابق، أن الخلوة الوزارية ستتناول مناقشة تقارير المتابعة الخاصة بعملية إصلاح مفوضية الاتحاد الإفريقي، وما تم إنجازه من مراجعات لكفاءة عمل المفوضية والانتقال نحو متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في المراجعة الإدارية والمالية المستقبلية، والتقارير الخاصة بالإصلاحات المالية والإدارية، بالإضافة إلى مناقشة البدائل الخاصة بإصلاح نظام انتخاب وتعيين منظومة القيادة بالمفوضية ، وتقديم مقترحات لقمة نوفمبر للإصلاح المؤسسي بالاتحاد الإفريقي.

هذا المحتوى من

سامح شكري مطار القاهرة الدولي أديس أبابا إصلاح المفوضية الإفريقية

الخبر التالى:

المتحدث العسكري ينشر فيديو تفقد وزير الدفاع تدريبات "النجم الساطع"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان