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"علاج الإدمان": ارتفاع نسبة تعاطي "الاستروكس" من 3 إلى 25%

09:50 م الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
"علاج الإدمان": ارتفاع نسبة تعاطي "الاستروكس" من 3 إلى 25%

رغدة الجميل

كتبت &ndash; سحر عزام:

قالت الدكتورة رغدة الجميل، مدير إدارة علاج الإدمان بالأمانة العامة للصحة النفسية، إن هناك ارتفاعا في نسبة تعاطي مخدر "الاستروكس" بين مدمني المخدرات في مصر، حيث قفزت النسبة هذا العام لتصل إلى 25% مقارنة بـ3% العام الماضي.

وأضافت "الجميل" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام" المذاع على قناة "TEN" اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع نسبة تعاطي "الاستروكس" يرجع لانخفاض سعره، مقارنة بمواد مخدرة أخرى، بجانب رغبة الفئة العمرية التي تتراوح أعمارها ما بين 15 و20 عامًا في تجربة هذا المخدر كنوع من أنواع الفضول.

وتابعت، أن عددا من التركيبات المستخدمة في مخدر "الاستروكس" أدرجت مؤخرا في جداول المخدرات، لمحاربة تعاطي هذا المخدر، موضحة أن تعاطي هذا العقار يؤثرسلبًا على الجهاز العصبي المركزي.

رغدة الجميل الأمانة العامة للصحة النفسية مخدر الاستروكس المخدرات

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