"المترو" تكشف أسباب إلغاء الـ" النصف تذكرة" للصحفيين والعسكريين

كتب- أحمد نجيب:

قالت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إن قرار الشركة بإلغاء الخصومات الممنوحة لبعض الفئات على تذاكر المترو مثل للعسكريين والشرطة والصحفيين يرجع إلى الزحام المتوقع على شبابيك التذاكر داخل محطات مترو الأنفاق مع اقتراب بدء الدراسة وما ينتج عن هذا الزحام من مشاكل عديدة في الخدمة المقدمة للركاب وخصوصا ان تللك الفئات لديها اشتراكات مخفضة؟

وأضافت الشركة، فى بيان أصدرته، اليوم، أن هذا القرار لا يشمل اشتراكات العسكريين والشرطة أو إلغاء للميزات الممنوحة لاشتراكات كبار السن ذوي الاحتياجات الخاصة وتذاكر ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن هناك تنسيقا بين الشركة ونقابة الصحفيين فيما يخص تفعيل اشتراكات للصحفيين وتدعو الشركة كافة الفئات إلى الاستفادة الاشتراكات التي توفرها الشركة.