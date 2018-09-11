تفاصيل لقاء عبدالعال بوزير الطاقة والتجارة في قبرص‬

كتب- أحمد علي:

التقى الدكتور علي عبدالعال والوفد المرافق له، يورجوس لاكوتريبس مع وزير الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة القائم بعمل وزير الشئون الخارجية؛ في إطار زيارته الرسمية لقبرص على رأس وفد برلماني.

وأكد الدكتور علي عبدالعال، على الروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين مصر وقبرص، وعلى دعم مصر لقبرص في مختلف المحافل والإقليمية والدولية، مشددا على رفض مصر للانتهاكات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وعبر عن تقدير مصر لموقف قبرص الداعم لها داخل الاتحاد الأوروبي، وتطرق إلى مشروعات التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان في مجالات السياحة والطاقة والزراعة والمزارع السمكية وإعادة تدوير المخلفات، وأعرب عن التطلع لسرعة البدء في تنفيذ المشروعات الثنائية المشتركة بين الجانبين المصري والقبرصي في تلك المجالات.

وشدد الدكتور عبدالعال على الاهتمام الذي توليه مصر لتطوير التعاون في مجال الغاز الطبيعي، والترحيب بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها وزير الطاقة القبرصى إلى القاهرة للتوقيع على الاتفاق الحكومي لمد خط الأنابيب بين مصر وقبرص، والتأكيد على أن التعاون فى مجال الطاقة يمثل عاملا هاما من عوامل تحقيق الاستقرار فى المنطقة.

من جانبه، أكد اورجوس على الدور المحوري لمصر في المنطقة، وحرص بلاده على تطوير العلاقات معها في كافة المجالات، واكد على اهتمام الجانب القبرصى باعادة تنشيط سياحة السفن "الكروز" مع مصر، مطالبا بزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين، خاصة وان الحركة السياحية زادت الفترة الماضية بعد الصعوبات التي مرت بها مصر، وعبر عن امتنانه الشديد لمواقف مصر الداعمة لقبرص، وأعرب عن تطلعه إلى تطوير العلاقات بين البلدين في العديد من مشروعات التعاون المستقبلية بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين واعرب عن سعادته لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين مؤكدا ان ازدهار مصر يصب في مصلحة اوروبا