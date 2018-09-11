بالصور| "مروحة وبوكيه ورد".. قناع "توت عنخ آمون" البديل بالمتحف المصري

كتب- يوسف عفيفي:

قالت صباح عبدالرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن متحف التحرير زاخر بالكنوز الأثرية التي يضمها ولم يتأثر بإنشاء المتحف الكبير، أو حتى بعد نقل آثار "توت عنخ آمون" إليه، وسيظل محافظًا على قيمته الأثرية كونه مليئًا بالكنوز التي سيتم عرضها بطرق مختلفة لجذب الزائرين من جديد.

ونوهت عبدالرزاق لمصراوي، اليوم، إلى وجود دراسة جارية لنقل تمثال عمود الملك بتاح من المتحف المصري، إلى المتحف الكبير، مع باقي آثار "توت عنخ آمون" والبالغ عددها 808 من إجمالى 5000 قطعة أثرية، موضحة أن القطع التي سيتم نقلها إلى المتحف المصري الكبير تضم المظلة الملكية الخاصة بـ"توت عنخ آمون"، والمروحة الريشية، وبوكيه الورد.

وأوضحت، أن الآثار البديلة التى ستحل محل مقتنيات "توت عنخ آمون" بالعرض المتحفي الخاص بالمتحف المصري، هي آثار كنوز "تانيس" المكتشفة بمنطقة صان الحجر بالشرقية ومجموعة آثار "تويا و يويا" البالغ عددها 203 قطعة لما لهم من المقتنيات المذهبة، بالإضافة إلى وضع قناع "تانيس" مكان قناع "توت عنخ آمون".

ومن المقرر انتهاء أعمال المرحلة الأولى من أعمال تطوير المتحف المصري بالتحرير وافتتاحها تزامنا مع عيد ميلاد المتحف في 15 نوفمبر من هذا العام، وهو يوم تأسيس المتحف.

واجتمع أمس، الدكتور خالد العناني وزير الآثار ولجنة سيناريو العرض المتحفي الخاصة بالمتحف المصري بالتحرير لبحث سبل نقل قطع توت عنخ آمون التي تحتاج إلى أعمال ترميم إلى المتحف الكبير، وتطوير سيناريو العرض المتحفي الخاص بالمتحف المصري بالتحرير.

وقررت وزارة الآثار، نقل قطع الملك توت عنخ آمون التي تحتاج إلى أعمال ترميم وصيانة من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف المصري الكبير، مع الحفاظ على استمرار عرض القطع الأساسية والمبهرة داخل سيناريو العرض المتحفي الخاص بالمتحف المصري بالتحرير؛ وذلك حتي قبيل موعد افتتاح المتحف المصري الكبير عام 2020م.​