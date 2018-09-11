وزير النقل لمصراوي: إلغاء "النصف تذكرة" يصب في مصلحة الصحفيين

كتب- أحمد نجيب:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن قرار إلغاء الدعم المقدم على تذاكر الصحفيين والعسكريين وأفراد الشرطة يصب في صالح تلك الفئات وتحديدا الصحفيين، لافتا إلى أن أفراد القوات المسلحة والشرطة يحصلون على اشتراكات مخفضة بإستثناء الصحفيين، وجاري حاليا التفاهم بين إدارة شركة المترو ونقابة الصحفيين للاتفاق على معاملة الصحفيين مثل القوات المسلحة والشرطة في الاستفادة من الاشتراكات المخفضة الخاصة بهم؛ للتيسير عليهم في أداء عملهم.

وأوضح وزير النقل، في تصريح خاص لمصراوي، الثلاثاء، أن الهدف الرئيسي من القرار، التخفيف من حدة الزحام على شبابيك التذاكر بالخطوط الثلاثة للمترو، وليس هناك ما يسمي بـ"أنصاف التذاكر" مثلما يردد البعض، بل كان يقدم دعما على تذاكر الصحفيين والعسكريين والشرطة بقيمة جنيه واحد، ولعل قرار مجلس إدارة شركة المترو برفع هذا الدعم يقلل الزحام تزامنًا مع قرب الدراسة، لافتا إلى أن نظام الاشتراك الربع سنوي أو النصف سنوي أو السنوي، الأصلح للجميع؛ لأن الراكب يتم منحه تخفيضات مميزة للغاية.

وتابع: "إحنا مش هنضحك على الناس، النصف تذكرة في الحقيقة مش نصف تذكرة، والاشتراك هيكون فيه تخفيض أكبر".

ولفت وزير النقل، إلى أن قرار إلغاء الدعم المقدم لكافة الفئات على التذكرة اليومية ليس بهدف الربح، متابعًا: "بالعكس الشركة هتخسر مش هتكسب، عشان التذكرة اللي بـ7 جنيه كانت النصف تذكرة بـ6 جنيه، أما في نظام الاشتراك لن تتعدى 4 جنيه".

وأوضح أن موضوع دعم التذاكر لفئات بعينها كان يسبب لنا بعض المشكلات، لذلك جاء القرار تحسبا للتكدس المنتظر مع بداية العام الدراسي، ولتقديم خدمة أفضل للركاب، مطالبا الفئات التي تم إلغاء الخصومات لها، بسرعة عمل اشتراكات لها، مضيفا أن اشتراكات جمعية المحاربين القدماء مجانا لكل المحطات، واشتراك كبار السن بمبلغ 135 جنيها لمدة 3 أشهر.