غدًا.. غلق باب تحويلات الاغتراب لمراحل التنسيق الثلاث

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن موعد إغلاق باب تحويلات تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر أمام طلاب المراحل الثلاثة سيكون غدًا الأربعاء.

كانت "التعليم العالي" أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التسجيل، السبت الماضي، في حدود نسبة الـ10%، المحددة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد السيد عطا، المشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي، أنه لا توجد تحويلات ورقية، بينما يتم استقبال طلبات التحويل غبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.