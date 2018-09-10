"التعليم العالي": 1220 طالبًا استنفذوا الرغبات.. وفرصة أخيرة لهم

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، إن 1220 طالبًا وطالبة استنفذوا رغباتهم بتنسيق الشهادات المعادلة العربية، لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم الاعتباري.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني، لهؤلاء الطلاب المستنفذين لتسجيل رغبات جديدة في ضوء الحد الأدنى المعلن، وذلك يوم الخميس13 سبتمبر الجاري.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 11407 طالبا وزعوا على الكليات والمعاهد المختلفة، في ضوء النسبة المقررة، والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.