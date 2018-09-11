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محافظ الجيزة يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد بـ"الهرم"

12:02 ص الثلاثاء 11 سبتمبر 2018
محافظ الجيزة يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد بـ"الهرم"

محافظ الجيزة يشهد الاحتفال بالعام الهجرى الجديد

كتب- إسلام ضيف:

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نائباً عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية احتفال مديرية أوقاف الجيزة بالعام الهجرى الجديد 1440 بمسجد الصباح بحي الهرم.

وقالت محافظة الجيزة في بيان إن الاحتفال بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم حديث عن الأسباب والدروس المستفادة من رحلة الهجرة النبوية من مكة للمدينة، واختُتِم الحفل بالابتهالات والتواشيح الدينية.

حضر الاحتفال اللواء محمد رأفت السكرتير العام للمحافظة، واللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والدكتور محمد نور عثمان مدير مديرية أوقاف الجيزة نائباً عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء علاء بدران السكرتير المساعد للمحافظة والدكتور حمدي السيسى والدكتور محمد على أعضاء مجلس النواب وعدد من أهالى المنطقة.

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أحمد راشد الجيزة السيسى مديرية أوقاف الجيزة العام الهجرى الجديد

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