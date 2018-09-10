وزارة الري تطلق مسابقة "حافظ عليها.. تلاقيها" للصحفيين

كتب- أحمد مسعد:

أطلقت وزارة الري والموارد المائية، مسابقة "حافظ عليها.. تلاقيها" صباح اليوم الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، والتي شارك فيها 22 محررًا صحفيًا من المتخصصين في تغطية قطاع الري.

وبدأت فعاليات المسابقة التي حضرها كل من الدكتورة إيمان السيد، رئيس قطاع التخطيط، والمهندسة نادية عبد الحميد، رئيس قطاع التوسع الأفقي، والمحاضر الدكتور خالد الجندي بجامعة القاهرة، بورشة عمل تحدثت فيها الدكتورة إيمان السيد حول أهمية المسابقة ودورها الفعال في نشر التوعية.

وأضافت السيد، خلال كلمتها بالورشة أن الهدف الحقيقي من المسابقة هو التواصل مع صحفي الوزارة من جانب، والاستفادة من التوعية الفكرية التي يقوم بها محرري الري حول ملف نهر النيل، والتعامل مع الحالات المخالفة.

وأشادت رئيس قطاع التخطيط، بحرص الصحفيين على المشاركة في المسابقة، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على التواصل الدائم بين الإعلاميين ومسئولي الوزارة لتحقيق أقصى استفادة من الحدث.

ووفقا لشروط المسابقة سيافر الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى لدورة تدريبية بدولة البرازيل على نفقة وزارة الري المصرية.