الأعلى للإعلام: عدم ملائمة نظر المجلس في تظلم LTC لنظر القضاء الإداري فيه

القاهرة- أ ش أ:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الاثنين، عدم ملائمة النظر في التظلم المقدم من قناة LTC على قرار المجلس بمنع بث القناة لمدة أسبوعين للنظر في الموضوع من قبل القضاء الإداري.

وأكد المجلس، في بيان له، أن قراره بمنع بث القناة لمدة أسبوعين قانوني وصدر بناء على السلطة المخولة للمجلس وفقا لقانونه، وأنه محض مهني وجاء للحفاظ على أخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف الإعلامي، وجاء بعد ١٠ قرارات سابقة بمجازاة القناة بسبب مخالفة برامجها للضوابط والمعايير الإعلامية.

كما أكد المجلس أن إدارة القناة ملزمة بالحفاظ على حقوق العاملين التي يسانده المجلس بقوة، خاصة أنه لم يستهدف إغلاق القناة وإنما إلزامها بتصحيح نفسها في إطار مهني أخلاقي، موضحا أنه لا يجب استخدام العاملين بالقناة كورقة ضغط على القرارات المنظمة الصادرة من السلطة المختصة.

وأعرب المجلس عن أمله في أن يكون ما أكدته مذكرة القناة من أنها سوف تبدأ صفحة جديدة بعد إعادة تقييم لكل برامجها بشكل كامل بعد أن استوعبت الدرس من قرار منع البث الذي صدر بحقها.​