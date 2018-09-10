أكثر الكلمات إنتشاراً

مذبحة الشروق تنسيق الجامعات تصفيات أمم أفريقيا سيول الخريف مهرجان الجونة السينمائي محمد صلاح أسعار الذهب

الأعلى للإعلام: عدم ملائمة نظر المجلس في تظلم LTC لنظر القضاء الإداري فيه

05:13 م الإثنين 10 سبتمبر 2018
الأعلى للإعلام: عدم ملائمة نظر المجلس في تظلم LTC لنظر القضاء الإداري فيه

مكرم محمد أحمد

القاهرة- أ ش أ:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الاثنين، عدم ملائمة النظر في التظلم المقدم من قناة LTC على قرار المجلس بمنع بث القناة لمدة أسبوعين للنظر في الموضوع من قبل القضاء الإداري.

وأكد المجلس، في بيان له، أن قراره بمنع بث القناة لمدة أسبوعين قانوني وصدر بناء على السلطة المخولة للمجلس وفقا لقانونه، وأنه محض مهني وجاء للحفاظ على أخلاقيات المهنة ومواثيق الشرف الإعلامي، وجاء بعد ١٠ قرارات سابقة بمجازاة القناة بسبب مخالفة برامجها للضوابط والمعايير الإعلامية.

كما أكد المجلس أن إدارة القناة ملزمة بالحفاظ على حقوق العاملين التي يسانده المجلس بقوة، خاصة أنه لم يستهدف إغلاق القناة وإنما إلزامها بتصحيح نفسها في إطار مهني أخلاقي، موضحا أنه لا يجب استخدام العاملين بالقناة كورقة ضغط على القرارات المنظمة الصادرة من السلطة المختصة.

وأعرب المجلس عن أمله في أن يكون ما أكدته مذكرة القناة من أنها سوف تبدأ صفحة جديدة بعد إعادة تقييم لكل برامجها بشكل كامل بعد أن استوعبت الدرس من قرار منع البث الذي صدر بحقها.​

هذا المحتوى من

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قناة LTC القضاء الإداري

الخبر التالى:

23 سبتمبر.. حفل تسليم إعلان جوائز هيكل التشجيعية للعمل الصحفي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان