خاص| بالأسماء.. تعيين المرحلة الأولى من مديري "المستشفيات النموذجية"

كتب - أحمد جمعة:

قالت مصادر بوزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ستصدر خلال ساعات قرارات بتعيين 9 مديرين مستشفيات في المرحلة الأولى من المشروع القومي للمستشفيات النموذجية.

وتندرج المستشفيات النموذجية في إطار التمهيد لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، بتكلفة 6.1 مليار جنيه. ويهدف المشروع، الذي يستغرق تنفيذه عامين، إلى تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجي في كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة (يشمل كافة التخصصات).

وأضافت المصادر، في تصريحات لمصراوي، أن وزارة الصحة استقرت على اختيار 9 مديرين للمستشفيات في المرحلة الأولى، بعد مطابقتهم للشروط التي وضعتها الوزارة للاختيار، إضافة إلى تجاوز المقابلة الشخصية التي تم إجرائها تحت إشراف الدكتور هشام الشرقاوي مدير المشروع القومي للمستشفيات النموذجية.

وكشفت المصادر عن أسماء بعض مديري هذه المستشفيات وهم: الدكتور وائل يحي مديرًا لمستشفى دار الشفاء، الدكتور رامي عادل مديرًا لمستشفى العجوزة، الدكتور أيمن خلاف مديرًا لمستشفى 15 مايو، الدكتور أحمد حجاج مديرًا لمستشفى بنها للتأمين الصحي بالقليوبية، والدكتور محمد فاروق مديرًا لمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية.

وقالت المصادر إن المستشفيات الخاصة سيكون لها لائحة خاصة لمنع الروتين الذي يشتكي منه بعض المرضى في المستشفيات الحكومية: "الدنيا مختلفة تماما ومن أول المدير حتى أصغر عامل في المستشفى سيحصل على حقه".

"سيتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في هذه المستشفيات، والقانون يفصل بين جميع العاملين"، حسبما قالت المصادر.

وعقدت وزيرة الصحة الأسبوع الماضي، اجتماعا، بمساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة الدكتور أحمد السبكي، والدكتور هشام الشرقاوي مدير المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، ومديري المستشفيات الذين تم اختيارهم، لاستعراض رؤية تشغيل هذه المستشفيات.

وأضافت المصادر: "وزيرة الصحة عندما اجتمعت مع مديري المستشفيات أكدت دعمها بشكل كامل لهم، ومتابعتها تطورات تنفيذ المشروع بشكل شخصي".

وقال: "الوزيرة قالت لمديري المستشفيات إن الهدف الرئيسي أن يحصل المريض على خدمة جيدة ويكون هناك حالة رضاء من المرضى بعد حصولهم على العلاج".

بدوره، أشار مدير المشروع القومي للمستشفيات النموذجية إلى تقدم 160 طبيبا لشغل وظيفة مدير مستشفى نموذجي بمحافظات الجمهورية، وذلك منذ إطلاق إعلان لاختيار مديري المستشفيات يوم 14 يوليو الماضي، بعد تشكيل لجنة تولت وضع أسس ومعايير لاختيارهم بطريقة علمية وبشفافية، وتم إجراء مقابلات لأكثر من 120 طبيبا حتى الآن، وتم اختيار عدد منهم وجاري اختيار باقي المديرين.