بعد شكوى "فيسبوك".. الزراعة تكشف حقيقة انتشار "العقد الجلدي" بسوهاج

كتب- أحمد مسعد:

أرسلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فريقا بيطريًا إلى قرية "عنيبس" التابعة لمركز جهينة بمحافظة سوهاج، للوقوف على الشكاوى التي ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود حالات لمرض الجلد العقدي بالمحافظة، ورفع عددا من المزارعين صورًا لمواشي نافقة عبر صفحات "فيسبوك".

وتلقى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حول أعمال الفريق البيطري والذي ضمن أطباء من معهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية، وأطباء المعمل الفرعي بسوهاج، وأطباء مديرية الطب البيطري بالمحافظة، للوقوف على وجود حالات مرضية من عدمه، والتعامل معها في حال وجودها.

وأشارت محرز إلى أن الفريق البيطري توجه إلى القرية أمس الأحد، فور ورورد الشكوى، وتبين عدم وجود أية مشاكل صحية بالماشية، وأن حالة الحيوانات بالقرية مستقرة وجيدة، ولا يوجد أي أعراض لمرض الجلد العقدي، وذلك بعد مناظرة الحيوانات على الطبيعة، والكشف عليها، وعمل حوارات ميدانية مع الأهالي من مربي الحيوانات.

وكشفت نائب الوزير عن عمل حلقات نقاشية مع الأهالي بهدف إرشاد وتوعية المزارعين ضد المرض، وخطورته على الصحة الحيوانية، والاقتصاد القومي، وأهمية حملات التحصين للأمراض الحيوانية التي تقوم بها الوزارة.