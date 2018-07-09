بالتفاصيل.. مؤشرات نتيجة امتحانات 5 مواد بالثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

أعلن الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي أنه تم الانتهاء من مؤشرات النتيجة لامتحان مواد: الجغرافيا، والكيمياء، والجيولوجيا والعلوم البيئية، وعلم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق.

وقال حجازي، في تصريحات صحفية اليوم، إن مؤشرات النتيجة بتلك المواد جاءت علي النحو التالي:

أولاً: الجغرافيا:

- إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (231253) طالب/طالبة.

- إجمالي عدد الطلاب الناجحين (218670) طالب / وطالبة.

- إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (15510) طالب / طالبة.

- بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (94,6%).

وجاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول (82340) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (37,65%).

- حصول (48561) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (22,21%).

- حصول (30698) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (14,04%).

ثانيًا : الكيمياء:

إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (347982) طالب/ طالبة.

إجمالي عدد الطلاب الناجحين (261285) طالب/ طالبة.

إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (8230) طالب/ طالبة.

بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (75,1%).

وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (73598) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) ، وذلك بنسبة تبلغ (28,17%).

- حصول عدد (49493) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) ، إلى أقل من (90%) ، وذلك بنسبة تبلغ (18,94%).

- حصول عدد (39408) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) ، وذلك بنسبة تبلغ (15,08%).

ثالثًا: الجيولوجيا والعلوم البيئية:

إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (223668) طالب/ طالبة.

إجمالي عدد الطلاب الناجحين (204674) طالب/ طالبة.

إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (10497) طالب/ طالبة.

بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (91,5%).

وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (78022) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (38,12%).

- حصول عدد (43923) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (21,46%).

- حصول عدد (28247) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (13,80%).

رابعًا: علم النفس والاجتماع:

إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (241458) طالب/ طالبة.

إجمالي عدد الطلاب الناجحين (222377) طالب/ طالبة.

إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (10,016) طالب/ طالبة.

بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (92,1%).

وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (43526) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (19,57%).

- حصول عدد (48379) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (21,76%).

- حصول عدد (43948) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (19,76%).

خامسًا: الفلسفة والمنطق:

إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان (244352) طالب/ طالبة.

إجمالي عدد الطلاب الناجحين (221002) طالب/ طالبة.

إجمالي عدد الطلاب الذين حصلوا على الدرجة النهائية (14871) طالب/ طالبة.

بلغت النسبة المئوية للنجاح هذا العام (90,4%).

وقد جاءت نسب النجاح هذا العام على النحو التالي:

- حصول عدد (47322) طالب/ طالبة على شريحة من (90%) إلى (100%) وذلك بنسبة تبلغ (21,41%).

- حصول عدد (45717) طالب/ طالبة على شريحة من (80%) إلى أقل من (90%) وذلك بنسبة تبلغ (20,69%).

- حصول عدد (40077) طالب/ طالبة على شريحة من (70%) إلى أقل من (80%) وذلك بنسبة تبلغ (18,13%).

وقال حجازي إن جميع لجان النظام والمراقبة بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية تقوم حاليًا بإجراء المراجعة النهائية لأوراق إجابات الطلاب ، وطباعة الاستمارات المؤمنة وتجميع النتائج ، مشيرا الى أنه سوف يتم إعلان نتائج امتحان الدور الأول من شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي فور انتهاء لجان النظام والمراقبة من كافة أعمالها وعقب اعتمادها من الوزير.