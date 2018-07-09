الباز معلقًا على رشوة رئيس "الجمارك": كان شعاره "الفاسد هنقطع إيده" -فيديو

كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي محمد الباز، على واقعة ضبط الجهات الرقابية رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية من أحد مستوردي الأقمشة لإنهاء بعض الإجراءات الجمركية بالمخالفة للقانون، وتهريب بضائع محظور استيرادها.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الاثنين، إن جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك المتهم بالرشوة لم يمض أكثر شهرين على تعينه رئيسا للمصلحة، متابعًا: "شهرين بس في منصبه وبيرتشي، ده أكيد محترف فساد.. الراجل ده كان شعاره دائمًا الفاسد هنقطع إيده"

وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية، تمكنها من القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية .

وحصل على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

كما وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع، لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.