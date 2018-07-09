عامان على سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من باريس- "تايم لاين"

كتب- محمود مصطفى:

قالت النيابة العامة، إنها مازالت تباشر تحقيقاتها بشأن حادث سقوط طائرة مصر للطيران القادمة من مطار شارل ديجول بباريس، والذي وقع في مايو 2016، مشيرة إلى أنه لا صحة لما تتداوله بعض المواقع الإخبارية حول الوصول إلى سبب سقوط الطائرة، وإرجاعه إلى حريق فى قمرة قيادتها.

وذكرت النيابة العامة، في بيان، اليوم الاثنين، أن ما أثير من تصريحات في المواقع الإخبارية، مفادها تحديد سبب سقوط الطائرة بحدوث حريق في قمرة قيادتها، قول لا يستند إلى ثمة أساس؛ لاسيما وأن التحقيقات مازالت جارية.

وأضاف البيان، أن الثابت من تقرير مصلحة الطب الشرعي، أنه جرى العثور على بقايا مواد متفجرة بأشلاء الضحايا وبعض المواد المعدنية والبلاستيكية والصلبة من حطام الطائرة والملتصقة بتلك الأشلاء المعثور عليها بموقع الحادث.

ويسترجع مصراوي واقعة سقوط الطائرة:

19 مايو 2016:

أعلنت شركة مصر للطيران اختفاء طائرتها القادمة من باريس من على شاشات الرادار، عقب دخولها المجال الجوي المصري فوق مياه البحر المتوسط، وعلى متنها 66 شخصا من 12 جنسية بينهم طفل ورضيعان وسبعة من أفراد الطاقم وثلاثة من أفراد الأمن، ولقوا جميعاً مصرعهم.

19 مايو:

شكلت وزارة الطيران المدني غرفة عمليات لمتابعة الحادث بالتعاون مع الجانب اليوناني لمعرفة أسباب ومكان سقوط الطائرة.

19 مايو:

أعلنت وزارة الخارجية المصرية عثور السلطات اليونانية على سترات نجاة ومواد طافية بالقرب من جزيرة كارباثوس اليونانية.

20 مايو:

وزير الطيران يشكل لجنة برئاسة الطيار أيمن المقدم للتحقيق في سبب سقوط الطائرة.

20 مايو:

وصول وفد من المحققين الفرنسيين لمتابعة التحقيق في سقوط الطائرة مع الجانب المصري.

20 مايو:

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العثور على أجزاء من حطام الطائرة بمنطقة شمال الإٍسكندرية على مسافة 290 كم.

23 مايو:

مصر للطيران تعلن العثور على أشلاء ضحايا الطائرة.

16 يونيو:

لجنة التحقيق تعلن العثور على قمرة القيادة الخاصة بالطائرة.

20 يونيو:

مصر للطيران تقدم تعويضات لأهالي الضحايا.

28 يونيو:

النيابة العامة تعلن إصلاح الصندوق الأسود الخاص بالطائرة.

5 يوليو:

مشرحة زينهم تستقبل رفات ضحايا الطائرة لإجراء تحليلات DNA.

15 ديسمبر:

الطب الشرعي يعلن العثور على بقايا متفجرات على جثامين الضحايا.

12 مايو 2017:

لجنة التحقيق تعلن تحديد عدة مواقع رئيسية للحطام.

20 مايو:

مصر للطيران تقيم نصب تذكاري لضحايا طائرة مصر للطيران.

17 يونيو:

رابطة الطيارين تكرم أرواح شهداء الطائرة.

17 يوليو 2017:

فريق التحقيق يعلن وجود حديث بين قائدي الطائرة يثبت وجود حريق على متنها.

9 يوليو 2018:

النيابة العامة تنفي سقوط الطائرة بسبب اندلاعه حريق بقمرة القيادة.​