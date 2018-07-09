البابا تواضروس للرئيس الإيطالي: الترابط يجمع المصريين "مسلمين ومسيحيين"

كتب- إسلام ضيف:

استقبل الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريللا، اليوم الاثنين، قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بقصر الكورونالي الرئاسي بالعاصمة الإيطالية روما، في إطار زيارة "تواضروس" لإيطاليا لمشاركة بابا الفاتيكان ورؤساء الكنائس في يوم الصلاة من أجل السلام.

ووصفت الكنيسة الأرثوذكسية حسب بيان صادر عنها، اليوم، أجواء اللقاء بـ"الودية"، وأن الروح الإيجابية سادت اللقاء.

وأوضحت الكنيسة أن الرئيس الإيطالي أعرب عن ترحيبه بقداسة البابا قائلًا: "إنه لشرف عظيم وكبير لي وبركة كبيرة أن استقبل قداستكم بالقصر الرئاسي؛ لما لكم من دور كبير، فكنيستكم أقدم وأعرق كنيسة، وصوتكم مسموع في كل العالم ولكم تقدير كبير لرسالتكم المملوءة بالمحبة والسلام ومساندة الآخر، وزيارتكم تدعم أواصر الصداقة والأخوة بين إيطاليا ومصر".

من جانبه شكر بابا الإسكندرية الرئيس الإيطالي على حفاوة الاستقبال وشكره علي "مساندة إيطاليا لمصر في محاربة الاٍرهاب، كذلك لمساندتها مشروعات التنمية التي ينفذها الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية لبناء مصر الحديثة".

ولفت "تواضروس" في حديثه مع الرئيس الإيطالي إلى مشروع الثروة السمكية ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، الذي أوضح أنه وفر فرص عمل للشباب بدلًا من هجرتهم غير الشرعية من نفس البحيرة.

وأكد الرئيس الإيطالي أن "الذي سيقضي على الاٍرهاب هو التربية والتعليم، وسيساعد على التنمية وتقدم الشعوب".

وعقب بابا الإسكندرية، قائلًا إن "مصر الآن ترسم استراتيجية جديدة للتعليم"، داعيًا الرئيس الإيطالي إلى زيارة مصر، مشيرًا إلى استقباله في مصر أول فوج سياحي من إيطاليا لزيارة مسار العائلة المقدسة.

وأوضح قداسة البابا الترابط والتلاحم والمحبة بين المصريين، مسلمين ومسيحين، بسبب معيشتهم على 7% من مساحة مصر حول نهر النيل، وأنه تطرق إلى "فترة الحكم المظلم الذي استمر لمدة عام"، موضحًا "حب المصريين للتدين لكنهم يرفضون الحكم باسم الدين لذلك تم رفض حكمهم بثورة 30 يونيو 2013".

ونوه "تواضروس" إلى أن العالم يحتاج إلى الحب، متابعًا: "النفس الشبعانة تدوس العسل".

وأبدى الرئيس الإيطالي إعجابه بنموذج التعايش السلمي الموجود في مصر. وأشاد بمتانة العلاقة بين الكنيسة القبطية والأزهر والتقارب بين قداسة البابا وفضيلة الإمام الأكبر من خلال بيت العائلة.