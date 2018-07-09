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عبدالله النجار: "المحافظة على الأوطان تسبق المحافظة على الأديان"

04:59 م الإثنين 09 يوليو 2018
عبدالله النجار: "المحافظة على الأوطان تسبق المحافظة على الأديان"

الدكتور عبدالله النجار

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عبدالله النجار، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن دور المؤسسات الدينية في تدعيم ثقافة المواطنة مهم للغاية.

وأضاف النجار، خلال ندوة المؤسسات التعليمية، بفعاليات اليوم الثاني لمؤتمر معا من أجل مصر، اليوم الاثنين، الذي تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جامعة عين شمس، أن المحافظة على الأوطان تسبق المحافظة على الأديان.

وتابع: "الله قبل أن يخلق البشر خلق الوطن وهي الأرض التي نعيش عليها، ثم خلق الإنسان ليعمر هذه الأرض، وبدونها لا يمكن أن يستقر دين أو تقوم رسالة". ​

عبدالله النجار جامعة الأزهر المؤسسات الدينية المواطنة ندوة المؤسسات التعليمية

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