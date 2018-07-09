"خطة النواب" تطالب بتطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور دون تمييز

كتبت- هند الشامي:

قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدعم يسهلك 332 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وأن الأجور تستهلك 226 مليار جنيه من الموازنة، مؤكدا على ضرورة تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور دون استثناءات أو تمييز.

وأوضح عصام، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الاثنين؛ لمناقشة برنامج الحكومة، أهمية مواجهة خسائر الهيئات الاقتصادية الخاسرة ووضع حد للخسارة ووقفها، وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للإعلام والسكك الحديدية.

ولفت أمين سر لجنة الخطة والموازنة، إلى ضرورة العمل على خفض حجم خدمة الدين، وضرورة عقد اجتماع مشترك بين لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب والبنك المركزي ووزارة المالية؛ لوضع خطة ورؤية لحل المشكلة على وجه السرعة.