محافظة الجيزة تنظم قافلة طبية في الواحات بالتعاون مع وزارة الصحة

كتب-إسلام ضيف:

نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية شاملة، استهدفت مركز ومدينة الواحات البحرية.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، في بيان اليوم الاثنين، إن القافلة تأتي في إطار التعاون الدائم بين المحافظة ووزارة الصحة، في تنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى ومراكز ومدن المحافظة، خاصة المناطق النائية؛ للقيام بالكشف المجاني على المواطنين وتقديم العلاج اللازم لهم.

وأضاف الدالي، أنه تم التنسيق مع مستشفى الواحات البحرية المركزي؛ لتجهيز العيادات الخارجية وغرف العمليات والأشعة والتحاليل، إضافة إلى طاقم التمريض المعاون للأطباء في العيادات وغرف العمليات.

ونوه محافظ الجيزة إلى أن القافلة استمرت على مدار 3 أيام، وكشفت على 2350 حالة مرضية في تخصصات العظام، والأنف، والأذن والحنجرة، والباطنة، والجلدية، والأطفال، والتحاليل، وإجراء تحليل فيروس سي لعدد 643 حالة.

وأوضح الدالي، أن وزارة الصحة والسكان ساهمت في توفير الأدوية اللازمة للحالات المرضية بالمجان.