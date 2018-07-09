بالصور.. مصر من أفضل عشر أجنحة للعمارة في "بينالي فينيسيا الـ16"

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كتب- محمد عاطف:

اختير الجناح المصري بفينيسيا من أفضل عشر أجنحة ممثلة في الدوره الـ16 للعمارة 2018، وفقا لما جاء في أول المؤشرات والاحصائيات المعلنة في فينيسيا اليوم الاثنين.

وصمم الجناح المصري ونفذه القوميسير المعماري اسلام المشتولي والمعماري معاذ أبوزيد، بعنوان "بيكيا"، بعد أن نظمت وزاره الثقافة في ديسمبر الماضي لجنة رفيعة المستوى من أساتذة العمارة في مصر، برئاسة الدكتور توفيق عبدالجواد بمشاركة جهاز التنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، وجمعية المعماريين لاختيار من يمثل مصر في البينالي لهذا العام.

وحسب بيان، اليو، قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن العمل في الجناح المصري استمر على قدم وساق لمدة خمسة أشهر حتى خرج في أبهى صوره بعد إعادة تأهيله بالكامل بإشراف ومتابعة من الدكتورة جيهان زكي رئيس الأكاديمية المصرية بروما.

وأوضحت أن الأجنحة في بينالي العمارة هذه الدورة تمثل 80 دولة.