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    عمرو أديب عن القبض على رئيس الجمارك: "محدش بيخاف ليه"

    02:24 م الإثنين 09 يوليو 2018
    عمرو أديب عن القبض على رئيس الجمارك: "محدش بيخاف ليه"

    الإعلامي عمرو أديب

    كتب- أحمد الصعيدي:

    علق الإعلامي عمرو أديب، على إلقاء الرقابة الإدارية القبض على جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك، متلبسًا في قضية رشوة.

    وقال "أديب"، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الغريب في البلد دي إن كل ما قبضوا على ناس برشوة الناس بتتشجع أكتر وبتترشي".

    وأضاف "أديب": "سبحان الله الأعداد بتزيد مش بتقل.. محدش بيخاف ليه.. محدش بيقول الأجهزة مفتحة عينها.. نتلم ونخاف حاجة مش طبيعية أبدًا".

    عمرو أديب رشوة مالية رئيس الجمارك الرقابة الإدارية تويتر

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