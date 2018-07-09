عمرو أديب عن القبض على رئيس الجمارك: "محدش بيخاف ليه"
كتب- أحمد الصعيدي:
علق الإعلامي عمرو أديب، على إلقاء الرقابة الإدارية القبض على جمال عبدالعظيم، رئيس مصلحة الجمارك، متلبسًا في قضية رشوة.
وقال "أديب"، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الغريب في البلد دي إن كل ما قبضوا على ناس برشوة الناس بتتشجع أكتر وبتترشي".
وأضاف "أديب": "سبحان الله الأعداد بتزيد مش بتقل.. محدش بيخاف ليه.. محدش بيقول الأجهزة مفتحة عينها.. نتلم ونخاف حاجة مش طبيعية أبدًا".
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